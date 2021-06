Pepe tentou avisar Rui Patrício sobre o penálti de Benzema mas o guarda-redes ignorou o conselho e a bola entrou

O jornal inglês “Daily Mail” chamou a atenção para a expressão de Pepe depois do penálti marcado por Karim Benzema. O defesa português ficou a “fumegar”, furioso com o companheiro de equipa Rui Patrício, que acabava de ignorar um conselho do antigo jogador do Real Madrid.

A atitude de Patrício correu mal e resultou num dos golos da seleção francesa, ambos marcados por Benzema, que Pepe conhece muito bem depois de vários anos no Real Madrid. O defesa tentou avisar o guarda-redes da seleção nacional, dizendo-lhe que se atirasse para o lado esquerdo para defender o penálti do goleador francês.

Portugal estava ainda em vantagem depois de Cristiano Ronaldo ter marcado, também da marca de grande penalidade. Mbappé caiu na área portuguesa, alegadamente derrubado por Nélson Semedo. Pepe quis ajudar e Rui Patrício ignorou o aviso do companheiro. O resultado foi o golo do empate, Pepe a provar que tinha razão, e os dois portugueses a ficarem com cara de poucos amigos.