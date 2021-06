A imprensa inglesa diz que Nuno Espírito Santo é o favorito para treinar o Tottenham

O jornal inglês “Daily Mail” revela hoje que Nuno Espírito Santo se tornou um candidato muito sério ao cargo de treinador do Tottenham. Alegadamente, o antigo treinador dos Wolves conta com apoios de peso na direção do clube londrino, incluindo Daniel Levy, o presidente, e Fabio Paratici, o recém-chegado diretor para o futebol.

Os Spurs consideram, neste momento, que Graham Potter, do Brighton, pode ser uma solução para o comando técnico do clube, mas será sempre visto como um plano B. O jornal garante que as conversas entre os dirigentes do Tottenham andam todas à volta de Nuno Espírito Santo.

O “Daily Mail” lembra que o português devolveu os Wolves à Premier League, muitas décadas depois. O jornal diz também que, quando deixou o Wolverhampton, Nuno pretendia regressar a Portugal para estar com a família. O interesse do Tottenham terá despertado o técnico para a hipótese de treinar um dos clubes mais importantes de Inglaterra.

Apesar do apoio da direção, existem vozes dissonantes no Tottenham. Uma delas é a do Diretor de Performance Steve Hitchen, que há muito pede um treinador inglês, depois da desilusão que constituiu o reinado de José Mourinho. Há quem lembre que a última temporada dos Wolves esteve longe das anteriores, com um 13º lugar na classificação final da Premier League. No entanto, também há quem diga que o clube nunca recuperou da saída de Diogo Jota para o Liverpool e da lesão grave do ex-Benfica Raúl Jimenez.

Desde que Mourinho saiu, não tem sido fácil encontrar um treinador para o Tottenham. Brendan Rodgers, Erik Tem Hag, Mauricio Pochettino, Antonio Conte ou Gennaro Gattuso foram nomes falados. Alguns terão sido sondados sem grande resultado. O clube tem pressa em contratar um técnico que comece já a trabalhar na pré-época.