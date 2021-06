Morata: “Estive nove horas sem dormir depois do jogo com a Polónia. Recebi ameaças, insultos. Desejaram a morte aos meus filhos"

Álvaro Morata é, por esta altura, um homem preocupado com coisas bem mais importantes do que o futebol, embora haja quem não pense assim. Alvo de críticas pelas exibições no Euro 2020, Morata foi a um programa de rádio explicar o que o está a deixar fora de si e chocou os ouvintes ao admitir que ele e a família têm sido ameaçados de morte.

No programa “El Partidazo”, da emissora COPE, o avançado espanhol confessou que as ameaças lhe tiraram o sono depois do Espanha-Polónia: “Estive nove horas sem dormir. Recebi ameaças, insultos à minha família, desejaram a morte aos meus filhos”. Ainda assim, Morata diz que está bem: “Há uns anos seria diferente”.

“Talvez não tenha feito o trabalho como deveria. Percebo que me critiquem por não marcar golos mas gostava que as pessoas se pusessem no lugar de quem recebe ameaças, a quem dizem desejar a morte dos filhos. De cada vez que chego ao quarto, ponho o telemóvel longe de mim. O que me custa é que o digam à minha mulher, aos meus filhos,” confessou Álvaro Morata.

“As pessoas criticam-me com base no que ouvem, mas eu dou tudo. Dou a vida pela seleção. (…) Gostava que as pessoas se pusessem mais no meu lugar,” desabafou. O avançado assume a culpa por ter falhado um penálti que, aparentemente, ninguém queria marcar. “Toda a gente falha. Casillas, Raúl e Reina e muitos outros que me disseram para não dar importância às críticas,” completou.

Morata admite que tem recorrido à ajuda do psicólogo da seleção espanhola: “O Joaquín ajuda-nos muito. É bom teres alguém que te entenda e te oiça quando precisas. Tenho medo de voar e poder falar dessas coisas com ele é muito bom”.