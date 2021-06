A guerra de palavras entre Mourinho e Luke Shaw. “As pessoas não fazem ideia do quão maus foram os anos que passei com ele,” diz o inglês

Em declarações ao “Daily Mirror”, Luke Shaw não poupou José Mourinho, o seu antigo treinador no Manchester United. O português não deixou boas recordações ao internacional inglês que, entretanto, se tem mostrado a um nível muito superior. No Euro 2020, ao serviço da seleção inglesa, Shaw tem confirmado o bom momento, mesmo que Mourinho discorde e insista nas críticas constantes ao lateral esquerdo.

Durante a passagem de José Mourinho pelo Manchester United, o inglês encontrou imensos obstáculos para se mostrar. Luke Shaw raramente foi titular e isso deixou amargos de boca e pouca amizade pelo técnico português. Nos seus comentários durante o Euro 2020, Mourinho tem apontado várias falhas à atuação de Shaw com a camisola inglesa.

O jogador não poupa o treinador da Roma: “As pessoas não fazem ideia do quão maus foram os anos que passei com ele. O que ele diz agora não se compara ao que me dizia na altura. Mourinho não gostava de mim. Eu tentei tudo para ser opção mas isso nunca aconteceu verdadeiramente,” desabafou Luke Shaw ao “Daily Mirror”.

“Mourinho já foi um treinador brilhante, mas o passado já lá vai. Mas ele continua a falar de mim a toda a hora. É estranho, eu simplesmente ignoro e rio-me dele. Espero que ele consiga encontrar a paz e deixe de se preocupar tanto comigo,” declarou, com ironia, o internacional inglês.