Everton "Cebolinha" pede que lhe devolvam as três camisolas roubadas de casa do pai. Uma é a da apresentação pelo Benfica

As três camisolas roubadas da casa do pai de Everton, situada numa localidade chamada “Eusébio”, estavam emolduradas. Os assaltantes partiram as molduras e levaram apenas os objetos, peças de roupa representativas de três momentos ímpares na carreira do jogador do Benfica.

Everton encontra-se neste momento a representar a seleção brasileira na Copa América. O jogador recorreu às redes sociais para denunciar o roubo, mas também para apelar ao sentimento dos assaltantes perante o valor simbólico das três camisolas.

“Peço encarecidamente que (as camisolas) sejam devolvidas, pois representam momentos únicos da minha vida,” apelou o extremo.

Para além da camisola do momento em que Everton foi apresentado no Benfica, o ano passado, os assaltantes levaram a do Grémio de Porto Alegre, referente à final da Taça do Brasil, em 2016, e a da seleção brasileira, usada na final da Copa América, em 2019.