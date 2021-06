André Silva estará prestes a trocar o Eintracht Frankfurt pelo RB Leipzig

Apesar de não ter jogado muito no Euro 2020, André Silva continua com uma cotação elevada na Bundesliga, depois de ter sido o segundo melhor marcador da última época, atrás de um quase inalcançável Robert Lewandowski.

O jogador formado no FC Porto parecia ter encontrado em Frankfurt o sítio certo para mostrar o que vale, mas o RB Leipzig, segundo classificado da última edição da liga alemã, estava à espreita e conquistou o português para a sua equipa.

De acordo com o “Bild”, André Silva vai render, à partida, 23 milhões ao Eintracht, com a possibilidade de chegar aos 35 milhões, se forem atingidos determinados objetivos. O jornal alemão anuncia também que o internacional português vai receber quatro milhões de euros por ano no novo clube.