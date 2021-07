Como Jos, pai de Max Verstappen, aconselhou Corinna, mãe de Mick Schumacher

Jos Verstappen, antigo piloto de Fórmula 1, é pai de Max, um dos mais talentosos pilotos da atualidade e líder do campeonato. Corinna Schumacher tem um apelido com muito peso na F1. Viu o marido sagrar-se campeão do mundo sete vezes, antes do trágico acidente que, por pouco, não lhe tirou a vida. Corinna viu também o cunhado Ralf, tentar a sua sorte e agora vê o filho Mick ao volante de um monolugar, tentando honrar os feitos do pai.

O que não sabíamos era que Jos tinha sido uma espécie de conselheiro para Corinna, à medida que Mick Schumacher ia subindo os degraus do automobilismo de pista, até chegar à categoria principal. Segundo as declarações do pai Verstappen ao site alemão "Sport1.de", foi Corinna quem o procurou, tentando aconselhar-se sobre as escolhas de Mick, na altura adolescente.

“Conversei com a Corinna depois do primeiro ano de Mick na Fórmula 4. Disse-lhe que Mick devia mudar de equipa, ir para a Prema, porque era a melhor da F4 e da F3 nessa altura,” contou Jos. O filho de Michael deu conta do recado, seguiu os conselhos do antigo piloto holandês e fez boa figura nas duas categorias, chamando a inevitável atenção da Ferrari.

Mick Schumacher passou pela F2 e também foi bem-sucedido, não se deixando pressionar pelo peso inegável do apelido. Jos Verstappen continua a apreciar as qualidades do jovem piloto, que chegou à Fórmula 1 para pilotar um Haas, mas considera que é preciso dar-lhe tempo.

“Ele está a fazer um bom trabalho, tem um carro difícil de conduzir. No próximo ano haverá carros novos. Penso que no próximo ano a Haas terá mais apoio da Ferrari. Mick é melhor que Mazepin (o companheiro de equipa), comete menos erros, tem uma relação melhor com a imprensa. Mazepin atrapalha na qualificação e na corrida,” afirmou Jos Verstappen.