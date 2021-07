Depois dos três golos de Seferovic no Euro 2020, Tottenham volta à carga pelo suíço do Benfica

De acordo com o “Record”, o Tottenham está mesmo interessado em Seferovic. Depois do Europeu, que mostrou um suíço com vontade de mostrar os seus dotes, ainda mais. Segundo o jornal desportivo, o Benfica não está disposto a negociar a saída do avançado de 29 anos por menos de 25 milhões de euros.

Ainda Mourinho treinava em Londres e já o clube tinha mostrado interesse no jogador do Benfica. No entanto, o técnico português acabou por optar por Carlos Vinícius, que esteve emprestado ao Tottenham mas não parece ter convencido e está de regresso à Luz, não se sabe bem por quanto tempo.

A José Mourinho sucedeu outro português. Nuno Espírito Santo não parece menos interessado em levar o suíço do Benfica, principalmente depois do Euro 2020. Apesar de o administrador da SAD encarnada, Domingos Soares de Oliveira, ter dito à TVI24 que o clube da Luz não equaciona vender Seferovic, o “Record” noticia que Jorge Jesus não se importa de perder o seu melhor marcador, na condição de receber um substituto que seja tão bom ou melhor do que o suíço. Rodrigo Pinho chegou do Marítimo mas não parece ser o jogador que Jesus pretende para substituir Seferovic.