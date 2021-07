Gonçalo, irmão de Tomás Esteves, deixa o FC Porto e assina pelo Sporting

É uma prática mais ou menos comum, a troca de jogadores entre Benfica, FC Porto e Sporting. Na Premier League, por exemplo, isso também acontece regularmente. A diferença é que esses negócios, em Inglaterra, são vistos com alguma naturalidade. Em Portugal, o objetivo principal costuma ser picar o adversário. A saída de Maniche do Benfica para o FC Porto é um bom exemplo. Tal como a ida de Drulovic, histórico dos Dragões, para o Benfica ou mesmo a contratação de Simão Sabrosa, o menino bonito de Alvalade, pelos rivais da Luz.

Ao nível do setor de formação, essas trocas também acontecem. Normalmente têm menos mediatismo e chegam a ser negócios feitos à vista de todos, como cavalheiros. Gonçalo Esteves é lateral direito e tem 17 anos. Toda a sua formação, até agora, foi feita no Olival. É irmão de Tomás Esteves, outro dragão promissor.

Depois de ter publicado uma emocionante carta de despedida aos adeptos do FC Porto, em que dizia que o dia era “um dos mais difíceis” da sua vida, Gonçalo Esteves prepara-se agora para viajar para sul. O jovem vai iniciar uma nova etapa na sua carreira, num rival do clube que o “viu crescer” e onde viveu “momentos inesquecíveis”. De acordo com o jornal “Record”, Gonçalo vai assinar pelo Sporting um contrato até 2024.

Quem não perdoa a saída é a comunidade de indignados das redes sociais. Curiosamente, antes dos protestos pela saída de Gonçalo, já havia indignação pela suspeita de que o irmão, Tomás, também estivesse de saída do FC Porto. Atento, Sérgio Conceição já chamou o mais velho dos Esteves para o treino de hoje dos Dragões.