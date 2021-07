Fernando Alonso quer chegar ao quinto lugar este ano. No próximo, "só a perfeição" lhe interessa

“Seja como for, fomos mais competitivos neste circuito e estou contente com o progresso que fizemos nas últimas duas semanas,” disse Fernando Alonso no fim do Grande Prémio da Áustria, disputado no último fim de semana. “Agora depende de nós manter este nível em Silverstone porque se o fizermos podemos ficar entre o sétimo e o oitavo lugares, o que seria um passo em frente,” afirmou o asturiano.

Na Áustria, a Williams mostrou-se mais competitiva. Rival direta da Alpine, a equipa fundada por Frank Williams parece dar-se bem com o circuito, por isso Alonso prefere esperar “mais um par de pistas” para confirmar que a equipa inglesa que dominou a Fórmula 1 no fim dos anos noventa está a melhorar.

Em conversa com jornalistas espanhóis, Fernando Alonso revelou-se consciente de que tanto a sua como o resto das equipas, incluindo a Mercedes, não investiram muito em melhorias para este ano. “É preciso esperar por 2022, porque muitas equipas estão concentradas nos carros para esse ano,” disse o asturiano, que prevê um resto de Mundial 2021 bastante semelhante ao que se tem visto ultimamente.

“Não temos um objetivo claro para esta temporada, nem em relação ao número de pontos nem à posição final no Mundial de Construtores, porque a classificação já parece estar estabelecida e penso que lutaremos pelo quinto posto com a Aston Martin e a Alpha Tauri,” considera o espanhol.

Fernando Alonso afirma que é preciso “contruir a estrutura da equipa, fazer ajustes (…) e estar o mais preparado (…) e mais perto possível da perfeição em 2022”. O espanhol não esquece o papel de quem constrói o monolugar, “as fábricas de Viry e Enstone” que têm de “produzir o melhor carro possível”.