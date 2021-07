Criança de 11 anos escreveu carta a Klopp a dizer que tem medo de voltar à escola e o técnico do Liverpool respondeu-lhe

O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, distingue-se pela indiscutível competência técnica, mas também por algumas atitudes que reforçam o seu lado humano e a simpatia que os adeptos de futebol têm por ele, em geral.

Desta vez, o alemão recebeu uma carta de um jovem adepto assustado com o regresso à escola em setembro, tendo em conta o momento que vivemos à escala planetária. É provável que Lewis Balfe, de 11 anos, não esperasse que a sua carta chegasse às mãos do treinador do seu clube, muito menos que este lhe respondesse. Na verdade, as crianças acreditam mais do que os adultos.

O que é certo é que Klopp respondeu a Lewis e fê-lo de uma forma comovente. O menino perguntou ao técnico alemão como acalma os jogadores antes dos jogos. Klopp respondeu: “Posso contar-te um segredo? Eu fico nervoso”.

O experiente treinador diz que seria mau sinal “se não ficasse nervoso”. “Quando isso acontece, dá-me a possibilidade de transformar essa energia em algo positivo. Pode ser estranho para alguém da tua idade pensar que o treinador do Liverpool possa sentir-se como tu, mas é verdade,” explicou Klopp.

Em seguida, o alemão deixou o seu conselho ao pequeno adepto: “Não precisas de te preocupar com coisas más que possam acontecer. Como sabes, perdi algumas finais e isso não dá uma boa sensação mas, com a ajuda da família e dos amigos, continuei e conseguimos ter momentos realmente bons”.