Benfica. Bem-vindo, "presidente" Costa? Pelo menos até a situação de Vieira ficar resolvida

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi ontem detido mas a vida continua. Até porque, como os comunicados da SAD e da direção do Benfica fizeram questão de esclarecer, o clube alega não ter qualquer relação com o processo em que o seu líder se viu envolvido.

Os comunicados foram emitidos na quarta-feira, depois de a direção do Benfica ter reunido de urgência. Nenhuma das mensagens perde tempo com pormenores, fazendo questão de distanciar o clube e a SAD do processo em causa e procurando esclarecer o protocolo nestas situações.

Na ausência de Luís Filipe Vieira, presidente da direção, um dos vice-presidentes assume o cargo. Neste caso, será Rui Costa a ocupar o lugar, não ficando claro se há alguma indicação específica para que, de entre os vários vice-presidentes, seja o antigo jogador do clube o escolhido. O facto de Rui Costa ser também administrador da SAD deverá ter tido algum peso na decisão.

A SAD continuará a contar com Domingos Soares de Oliveira como CEO. Vendas, empréstimos e aquisições seguirão o seu caminho, com Rui Costa a usar do seu prestígio para ajudar a resolver situações de eventual impasse, como a de João Mário.

Diga-se que nenhum dos comunicados se coloca claramente do lado de Luís Filipe Vieira, dando a ideia de um afastamento propositado das ações do presidente do Benfica enquanto cidadão individual.