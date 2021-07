O PSG apresentou Sérgio Ramos na página do clube. Entretanto, apagou a publicação

O balneário do Real Madrid deve estar ainda a habituar-se à ideia de não ter Sérgio Ramos. Foram 16 épocas, muitas delas como capitão. Mas a vida continua e o internacional espanhol não perdeu tempo a arranjar nova casa, aparentemente.

Já havia rumores de que o destino de Ramos seria o PSG. Entretanto, o clube francês oficializou a contratação do espanhol na sua página oficial e… a publicação foi apagada.

Desconhecem-se os motivos para que o anúncio, com direito a entrevista ao canal oficial do clube, se tenha evaporado na nuvem. É pouco provável que tenha havido um revés no negócio, pelo que a hipótese mais adiantada é mesmo a de um problema informático.

Do anúncio ficam algumas palavras do defesa que nunca jogou fora do seu país. Sérgio Ramos, de 35 anos, formado no Sevilha e eternizado no Real Madrid, fala do seu número – o quatro – e diz que “vai ser um privilégio utilizá-lo numa grande equipa como o PSG”.