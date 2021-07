Neymar responde aos brasileiros que alegadamente vão torcer pela Argentina: "OK, vou respeitar, mas vai para o..."

As seleções do Brasil e da Argentina vão encontrar-se este domingo numa final da Copa América que não juntava os dois grandes rivais em campo desde 2007. Neymar não se coibiu de responder de forma polémica, no Instagram, aos rumores de que alguns brasileiros vão estar a apoiar a Argentina.

Na publicação, Neymar defendeu a seleção e o país: “O meu sonho sempre foi estar na seleção brasileira e ouvir a torcida a cantar,” defendeu o jogador. “Jamais torci ou torcerei contra o Brasil se estivermos a disputar alguma coisa, concurso de modelos, os Óscares,” disse Neymar.

Para terminar, o futebolista dirigiu-se diretamente aos alegados brasileiros que preferem a Argentina: “Se tem Brasil, eu sou Brasil. E quem é brasileiro e faz diferente? OK, vou respeitar, mas vai para o… ok?”