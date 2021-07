João Palhinha tem interessados mas só sai por cláusula milionária

Depois de uma época em que foi decisivo para a conquista do título do Sporting, o que lhe valeu a chamada para o Euro 2020 com a seleção nacional, João Palhinha é um dos jogadores do plantel leonino com mercado. Mas a ideia é fazer tudo para segurar o médio.

De acordo com o jornal “Record”, Frederico Varandas já garantiu a Rúben Amorim que Palhinha só sai pela cláusula de rescisão, ou seja, por 60 milhões de euros. O Sporting quer manter o jogador de 26 anos pelo menos durante mais uma temporada e estará em cima da mesa, diz o diário, um novo vínculo com aumento salarial.

Apesar de ainda não terem chegado propostas concretas à SAD do Sporting, o Wolverhampton e o Tottenham estarão atentos a Palhinha, tal como o At. Madrid e o Sevilha. Mas, ao que tudo indica, o futuro do jogador passa por Portugal.