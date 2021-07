Marcus Rashford falhou uma grande penalidade na final do Euro. A primeira mensagem que lhe chegou ao telemóvel era de Mbappé

O desempate através de pontapés de penálti na final do Euro 2020 foi traumático para os ingleses, nomeadamente para três dos mais jovens da equipa, Jadon Sancho, Bukayo Saka e Marcus Rashford. Todos falharam, a Inglaterra perdeu e o que se seguiu imediatamente foram horas e horas de insultos racistas por parte de adeptos ingleses, que inundaram as redes sociais dos jogadores com mensagens xenófobas.

Marcus Rashford viu até o seu mural em Withington, perto de Manchester, vandalizado, mural esse pintado durante a pandemia para honrar tudo o que o jogador do Manchester United tem feito pelo fim da pobreza alimentar de milhares e milhares de crianças em Inglaterra. Nada disso importou na hora dos adeptos mostrarem os seus piores sentimentos.

Mas no meio das más notícias, Rashford também recebeu apoio vindo de outros adeptos e de muitos colegas. De acordo com o site "The Athletic", Kylian Mbappé foi o primeiro a contactar Rashford logo após o fim do jogo, através de mensagem. Diz o "The Athletic" que Mbappé, outro jovem com um Europeu difícil, ofereceu a sua "empatia" pelo momento que Rashford estava a passar, lembrando o seu próprio falhanço e como um erro seu nas grandes penalidades contra a Suíça, nos oitavos de final, colocaram a França fora do Euro 2020.

O seu mural, vandalizado durante a madrugada a seguir ao jogo, também foi alvo de demonstrações de apoio na segunda-feira, com vários adeptos a cobrirem os insultos com mensagens a dar força a Rashford. O avançado do United agradeceu a todos nas redes sociais, onde partilhou também algumas cartas enviadas por crianças a prestarem-lhe homenagens.