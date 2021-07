Florentino Pérez acusou Pinto da Costa (e Jorge Mendes) de desviar dinheiro na ida de Pepe para o Real Madrid

O diário espanhol teve acesso aos ficheiros áudio de várias conversas telefónicas de Florentino Pérez e numa delas, realizada em outubro de 2012, o presidente do Real Madrid revela aquilo que parece ser um esquema para desviar dinheiro, na altura da venda de Pepe ao clube da capital espanhola, em 2007. Pinto da Costa e Jorge Mendes são os visados por Pérez.

O líder do Real Madrid começa por referir: “Os 30 milhões de euros saíram da nossa conta e acabaram na deles”. Pérez diz logo a seguir que “com o Jorge Mendes, o [então] representante do presidente do FC Porto, é tudo estranho”.

“Os dois sacaram dinheiro ao russo [Roman Abramovich] com o Mourinho, o Ricardo Carvalho e o Paulo Ferreira. E esse dinheiro acabou na Suíça,” diz Florentino Pérez, lembrando a ida do técnico e dos jogadores do FC Porto para o Chelsea, em 2004.