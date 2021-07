Griezmann suspira pelo Atlético e Barcelona chama por João Félix

A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo jornal desportivo “Sport”, meio próximo dos catalães. O “resgate” de Antoine Griezmann do terreno pantanoso de Camp Nou continua, com o Atlético de Madrid a fazer tudo para recuperar o jogador que foi feliz como Colchonero e nunca mais foi o mesmo desde que chegou a Barcelona.

Na Catalunha, há abertura para discutir possibilidades, mas a última proposta do Atlético não agradou ao Barcelona. Para a troca com Griezmann, o clube da capital espanhola terá sugerido Saúl Ñíguez, médio espanhol que, de acordo com o Barça, não tem um valor equivalente ao do luso-francês. Os catalães terão então sugerido que o espanhol viesse acompanhado de 15 milhões de euros. A proposta foi rejeitada pelo Atlético.

É aí que reentra o nome de João Félix. O “Sport” anuncia que a troca direta entre Griezmann e o ex-Benfica agrada mais ao Barcelona. O jovem português é apreciado pelos dirigentes do Barça e o seu valor de mercado condiz mais com o de Griezmann. Para além disso, vários são os comentadores a dizer que Félix assinou pelo clube “errado” devido ao esquema tático mais defensivo de Diego Simeone, ou seja, à partida, Félix impor-se-ia mais facilmente no Barcelona.