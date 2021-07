Mário Jardel, o goleador que Octávio Machado não quis: "Qualquer treinador me quereria de volta"

Figura incontornável do FC Porto, do Sporting e da Liga Portuguesa, Mário Jardel esteve no Porto, por estes dias, para visitar o museu dos Dragões. Ainda há dias, Pinto da Costa tinha confirmado a teoria de que teria sido o treinador Octávio Machado a rejeitar o regresso do goleador às Antas, em 2001. A confirmação foi agora feita na primeira pessoa. “Qualquer outro treinador me aceitaria de volta, menos o Octávio Machado,” explica Jardel.

A rejeição do técnico levou a que o Sporting avançasse de imediato para a contratação do goleador. Como seria de esperar, o brasileiro garantiu muitos e bons golos de verde e branco, para além de ter sido fulcral na conquista do título de campeão nacional 2001/02.

Citado pelo jornal “Record”, Mário Jardel contou a história, admitindo que chegou a comprar casa no Porto, nessa altura, tão convencido estava de que iria regressar ao antigo clube. “Compro apartamento e, pela paixão que tenho pelo FC Porto e pela minha história passada no clube, (penso que) qualquer outro treinador me aceitaria de volta,” revela Jardel, que não tem dúvidas: “Quem perdeu foi ele”.

O goleador referiu alguns ex-treinadores do FC Porto como exemplos de quem entrou “na história”, numa pequena provocação a Octávio Machado, que acabou por não ser bem-sucedido aos comandos dos Dragões. “Há quem entre na história, como Mourinho, Robson, Fernando Santos ou António Oliveira,” disse o brasileiro ao Porto Canal. Até hoje, Octávio Machado nega ter sido ele a rejeitar o regresso de Jardel.