Espanhóis colocam Renato Sanches a caminho do Barcelona (se Saúl Ñíguez falhar)

O jogador formado no Benfica recuperou a boa imagem que o levou, demasiado cedo, a assinar pelo Bayern Munique. Mais adulto, Renato Sanches sagrou-se campeão francês ao serviço do Lille e mostrou-se em bom plano no Euro 2020, o que não passou despercebido à elite do futebol europeu.

De acordo com os espanhóis do “As”, Ronald Koeman e o Barcelona estão atentos ao internacional português. Caso a transferência de Saúl Ñíguez, vindo do Atlético de Madrid, não se concretize, Sanches pode ser o próximo alvo.

A transferência de Ñíguez está relacionada com uma possível troca com Antoine Griezmann, que supostamente pretende regressar ao Atlético. Segundo o “As”, esse negócio está a ficar complicado, pelo que começam a ser discutidos outros nomes e Renato Sanches estará entre os principais.

O contrato de Sanches com o Lille é válido até 2023. Segundo o diário desportivo, caso o Barcelona avance pelo português, o mais provável será que este chegue por empréstimo de uma época, mas com opção de compra obrigatória para os catalães.