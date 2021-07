Edgar Davids já não é treinador do Olhanense. Falhou por um ponto o objetivo de chegar à Liga 3

Depois de, em janeiro, ter sido anunciado como treinador do Olhanense, Edgar Davids, a lenda do futebol europeu enquanto jogador, está de saída do clube algarvio.

O antigo internacional holandês falhou o grande objetivo de subir à Liga 3. E faltou apenas um ponto, o suficiente para que a direção rompesse o vínculo com Davids.

O anúncio foi feito na segunda-feira. Ao longo de meia época, o antigo astro dos Países Baixos conseguiu ganhar 8 dos 19 jogos no comando dos algarvios.