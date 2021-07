Jogador do Everton foi detido sexta-feira por suspeitas de abuso de menores. Entretanto, foi libertado sob fiança

A imprensa inglesa relata que um jogador da Premier League – sabe-se agora que é do Everton – foi detido sob suspeita de ofensas sexuais a menores. O indivíduo, casado, foi detido na sexta-feira passada, mas o caso tornou-se conhecido do público na segunda-feira à noite.

Segundo o “Daily Mail”, a identidade do futebolista não foi revelada por razões legais. O Everton entretanto admitiu que o jogador faz parte do seu plantel principal e foi imediatamente suspenso. O suspeito foi detido pela Greater Manchester Police e entretanto libertado sob fiança.

As suspeitas não são de agora. A Polícia admitiu que, no início deste mês, efetuou buscas na casa do jogador, à procura de provas. Uma fonte disse ao “Daily Mail” que “vários itens foram apreendidos pela polícia” e que o individuo “foi questionado em relação a várias ofensas”.

Para além da suspensão do jogador, o clube de Liverpool garantiu que irá “continuar a apoiar as autoridades na investigação e não irá emitir qualquer outro comunicado nos próximos tempos”. Na segunda-feira à noite, o “Daily Mail” tentou contactar o agente do jogador, que recusou fazer qualquer comentário.