De Pelé para Marta: "Você ajuda a construir um mundo melhor com os seus pés"

No futebol masculino, aquele que ainda se jogava a preto e branco e que nos trouxe Eusébio, Bobby Charlton, Di Stefano e muitos outros, Pelé foi rei. A rainha do futebol feminino, brasileira com certeza, é Marta, e conta com a admiração de muitas e muitos, a começar pelo próprio Pelé.

A seleção feminina do Brasil abriu os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 com uma goleada à China. Marta marcou dois golos mas, mais do que isso, fez uma grande exibição que contribuiu para dignificar o futebol feminino e prestigiar a modalidade em geral. A partir do Brasil, Pelé recorreu ao Instagram para elogiar a compatriota numa mensagem enternecedora.

Aquele que, para muitos, foi o melhor jogador de sempre, começou por referir o futebol de Marta como inspiração: “Torço para que você esteja sonhando com o que fez há algumas horas atrás. Falando nisso, quantos sonhos você acha que inspirou hoje?”.

Marta tornou-se a primeira jogadora de futebol a marcar em cinco edições dos Jogos Olímpicos. Mas Pelé vai mais longe nos seus elogios, afirmando que a conquista da atleta “significa muito mais do que eu recorde pessoal”. “Ela simboliza a esperança de um mundo melhor, em que as mulheres conquistam muito mais espaço. Esse momento inspira milhões de atletas de tantas outras modalidades esportivas, de todos os lugares do mundo, que lutam por reconhecimento. Parabéns pela sua trajetória. Parabéns, pois você é muito mais que uma jogadora de futebol. Você ajuda a construir um mundo melhor com os seus pés,” rematou Pelé.