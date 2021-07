Simeone justifica a demora na adaptação de João Félix ao Atlético: "Nem todos amadurecemos da mesma forma"

Em entrevista ao jornal desportivo “As”, Diego Simeone respondeu mais uma vez a perguntas sobre João Félix. Impacientes, adeptos e jornalistas questionam acerca da evolução do português, que demora. O antigo jogador do Benfica terminou a segunda época ao serviço do Atlético e os milhões pagos por ele ainda não foram, de todo, justificados. Simeone lembra as lesões e o facto de nem todos evoluirmos à mesma velocidade.

“É preciso dar-lhe tempo,” insiste o técnico. “Nem todos amadurecemos da mesma forma.” Simeone lembrou que Félix “arrancou a época passada numa forma extraordinária mas um problema no tornozelo tornou difícil a sua forma de jogar”.

Simeone admitiu as dificuldades de definir a posição certa para o talento de Félix: “Joga bem mas é preciso encontrar lugar para ele. Não importa a quantidade de minutos mas sim a qualidade dos mesmos”.

O treinador que levou o Atlético ao título espanhol na última época, diz que João Félix “é inteligente, sabe aquilo de que a equipa necessita e o que tem de fazer”. “Apareceu a lesão e (João Félix) utiliza o tornozelo para jogar. (…) Foi valente, não se esqueçam de que teve de ser operado. Espero que consiga manter a regularidade,” confessou o treinador argentino.