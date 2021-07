Imprensa inglesa revela que Harry Kane está a caminho do City por 187 milhões de euros

O tabloide “The Sun” revela hoje, sexta-feira, que o avançado do Tottenham irá viajar para norte, mais concretamente para Manchester, e vestirá de azul celeste. O jornal revela também o salário astronómico do jogador inglês: 1,8 milhões de euros por mês.

Daniel Levy, presidente do Tottenham, resistiu às propostas dos rivais da Premier League até onde lhe foi possível. Com a proposta do Manchester City a fazer lembrar que não há limites no futebol, o líder dos Spurs não terá outro remédio senão aceitar a realidade.

De acordo com o “Daily Mail”, Kane já tinha informado os dirigentes do clube londrino do seu desejo de sair em busca de troféus, algo que, apesar de fortalecido o estatuto do Tottenham como “um dos grandes”, não abunda no museu dos Spurs. O aviso terá sido deixado pelo capitão da equipa no início deste verão.

Há um mês, Daniel Levy declarou ao site oficial do Tottenham que “o que os outros clubes querem nem sempre é possível de atingir”. Claro que, para alguns, a regra pode sempre ser contornada com uma mala cheia de dinheiro.

Também Nuno Espírito Santo, acabado de chegar ao clube do Norte de Londres, se mostrou sempre confiante em relação à permanência do internacional inglês de 27 anos. O técnico português terá muito provavelmente de mudar o discurso e começar à procura de alternativas à altura do melhor jogador do Tottenham.