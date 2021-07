Renato Sanches e a crise no Benfica: "Problemas acontecem a toda a gente mas tudo se resolve"

No fim do jogo que opôs a antiga e atual equipa de Renato Sanches, o médio aceitou tecer alguns comentários ao jornal “A Bola”. Sem se comprometer, o internacional português comentou a situação delicada que se vive na Luz.

“Problemas acontecem a toda a gente, mas tudo se resolve. O Benfica é o clube dos adeptos, que estão sempre com a equipa. Vai tudo correr bem,” confia Renato Sanches, que admite: “O Benfica é o meu clube em Portugal”.

Em relação ao jogo em si, que os Encarnados venceram por 1-0, Sanches considera que o Lille esteve bem, apesar do resultado. “Ambas as equipas tiveram boas oportunidades. Estamos no bom caminho,” comentou o português.

Renato Sanches acabou por não poder defrontar o seu clube de formação, por ter chegado tarde ao estágio. Mas espera estar disponível para defrontar o FC Porto, no próximo domingo.