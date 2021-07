Cristiano Ronaldo continua na Juventus, palavra do vice-presidente Pavel Nedved

Segundo Pavel Nedved, vice-presidente e antiga estrela do clube, Cristiano Ronaldo não vai sair da Juventus este verão, como tem sido sugerido pela comunicação social. O português está no seu último ano de contrato com o clube de Turim e foi associado a Manchester United e Real Madrid, com o Paris Saint-Germain atento às possibilidades.

O melhor marcador da Série A na última época, com 29 golos, vai ter nova oportunidade de superar os números impressionantes a que nos foi habituando, apesar dos seus 36 anos. Nedved aceitou abordar o tema no último sábado, depois de um jogo amigável entre a Juventus e o Cesena. “Ronaldo vai regressar aos treinos na segunda-feira e vai ficar connosco,” disse o checo à Sky Sport italiana.

Cristiano Ronaldo mudou-se para Turim em julho de 2018. Desde então venceu dois títulos da Série A e uma Taça de Itália, faltando-lhe o tão desejado título europeu pelos italianos.

Para além do dossiê Ronaldo, o clube transalpino tem por resolver a situação de Paulo Dybala, que entrou também no último ano de contrato, e de Giorgio Chiellini, herói do Euro 2020, cujo vínculo à Juventus terminou o mês passado, fazendo do internacional italiano um jogador livre.