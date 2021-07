Pedro Porro não pode dizer nada sobre a permanência no Sporting mas já cheira a novo contrato: "Na próxima semana logo se vê o que farei"

Pedro Porro está no Sporting por empréstimo do Manchester City, clube pelo qual nunca jogou. Com sentido de humor, o espanhol admite que nunca falou com Pep Guardiola e que há uma certa probabilidade de o técnico catalão nem saber que o contrataram. Fundamental na conquista do tão aguardado título nacional, o jovem de 22 anos deve estar muito próximo de assinar contrato com os Leões.

Em entrevista ao jornal “A Bola”, Pedro Porro foi contornando as perguntas sobre a permanência em Alvalade mas foi dando dicas que apontam, à partida, para que o espanhol continue de verde e branco: “Não posso dizer nada, só que na próxima semana pode haver algo em grande”. A “próxima semana” é esta.

O jornal desportivo avança que o novo acordo de Porro com o Sporting vai ligar o jogador ao clube até 2025. O jovem natural de Badajoz confessa-se “muito contente” em Alvalade, mesmo que neste momento se limite a trabalho de ginásio devido à lesão sofrida frente ao Belenenses SAD, no passado dia 15.

Porro foi contratado pelo Manchester City ao Girona no verão de 2019 e custou 12 milhões de euros aos cofres bem recheados dos Citizens. Antes de vir para o Sporting, o lateral foi emprestado ao Girona, de onde tinha saído, e ao Valladolid.