Triatlo com obstáculos: prova masculina com um barco no caminho dos atletas e um sinal de partida acidental

Foi atribulada a prova de triatlo masculino em Tóquio, com um falso sinal de partida e parte dos 56 concorrentes a atirar-se de imediato à água, enquanto os restantes permaneciam em terra, com um barco a bloquear-lhes o caminho. Então, uma pequena frota de barcos e motos de água aproximou-se dos atletas que haviam saltado para os avisar da falsa partida.

As coisas resolveram-se 10 minutos mais tarde e a prova pôde seguir o seu rumo. O norueguês Kristian Blummenfelt conquistou a medalha de ouro e partilhou a sua visão do incidente com os jornalistas: “Foi bastante estranho. Vi o barco à esquerda e estranhei a ordem de partida”.

Blummenfelt foi um dos que saltaram para a água apesar da presença do barco: “Quando saltei, pensei que o mais provável seria o reinício da prova. Tentei ver o incidente de forma positiva, acabei por ter um aquecimento extra”. Tendo em conta o resultado de Blummenfelt, a sua estratégia resultou.