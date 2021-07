19 dias depois de ter assinado pelo Famalicão, Bruno Alves está de partida para a segunda divisão de Itália

De acordo com a Sky Sport, Bruno Alves está a caminho do Crotone, 19 dias depois de ter assinado com o Famalicão. O clube italiano desceu de divisão e vai jogar na Série B, o que não parece ter desmotivado o antigo internacional português.

Não se conhecem os pormenores do negócio nem o que fez o defesa central mudar de ideias. Também se desconhece a reação do Famalicão e de que forma o clube português terá facilitado – ou não – a saída de Bruno Alves tão pouco tempo depois de ter chegado e assinado contrato.

O Crotone vai ser o terceiro clube italiano representado por Bruno Alves. O defesa central jogou no Cagliari, em 2016/17, e no Parma, nas últimas três épocas.