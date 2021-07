Rui Vitória chama por Gabriel. O médio treina à parte no Benfica e o Spartak de Moscovo já mostrou interesse

Enquanto não há novidades concretas, Gabriel treinar-se-á no Seixal, com um preparador físico, embora separado dos restantes jogadores do Benfica.

O médio brasileiro conta com o clube da Luz para lhe encontrar rapidamente um clube, uma vez que Jorge Jesus já terá demonstrado que não conta com o futebolista para a nova época.

Rui Vitória, velho conhecido de Gabriel, atualmente a treinar o Spartak de Moscovo, poderá resgatar o jogador. O brasileiro quer ver a sua situação resolvida o mais depressa possível. O Benfica pede 10 milhões de euros pelo médio e, segundo o jornal “A Bola”, o clube russo já terá chegado aos seis milhões, havendo margem para negociações.

Para além do adversário do Benfica na eliminatória de acesso à Liga dos Campeões, os espanhóis do Alavés estão também atentos à situação do médio. O clube perdeu Battaglia, emprestado pelo Sporting, e Gabriel poderá ser o jogador certo para colmatar essa saída. “A Bola” afirma que há mais clubes da liga espanhola com interesse no futebolista mas não os identifica.