William Carvalho de saída do Bétis. Manuel Pellegrini não conta com o médio português

O jornal espanhol “As” anunciou que William Carvalho não deve continuar no Bétis, uma vez que o treinador chileno Manuel Pellegrini não conta com o português para a nova temporada. Ainda assim, o médio apresentou-se ao serviço e viajou com a equipa para um estágio em Inglaterra.

O mesmo jornal dá conta das dificuldades encontradas pelo clube de Sevilha para vender o internacional português. Até agora, o Bétis não terá recebido quaisquer propostas minimamente satisfatórias por William.

O futebolista de 29 anos fez a formação no Sporting e jogou de leão ao peito até 2018. Depois da invasão da academia sportinguista, vários jogadores rescindiram com o clube, embora alguns tenham depois voltado atrás. William Carvalho foi um dos que terminaram unilateralmente o contrato com os Leões. Pouco depois, William assinou pelo Bétis, clube pelo qual fez 86 jogos até agora.