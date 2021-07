Barcelona oferece Renato Sanches a Koeman, mas o treinador diz "não, obrigado"

O nome do internacional português já tinha sido associado ao Barcelona, depois da boa época de Sanches no Lille e dos bons sinais que deixou no Euro 2020. O médio formado no Benfica fazia parte de uma lista elaborada pela direção do clube catalão. No entanto, Ronald Koeman, que também passou pelo Benfica como técnico, não se mostrou impressionado com as qualidades de Renato Sanches e, segundo a RAC1, rejeitou a sua contratação.

Para além do português, Koeman recusou outros jogadores da lista, incluindo o defesa central Cristian Romero, atualmente na Atalanta. O mais pretendido por Ronald Koeman era mesmo o seu compatriota Memphis Depay e esse já não foge. Pelo contrário, tem sido extremamente elogiado pelo seu comportamento nos treinos.