O comportamento "exemplar" de Antoine Griezmann à espera do futuro

O jornal “Marca” garante que o Barcelona, a sua direção e os jogadores que compõem o seu plantel, só tem elogios para o esforço do jogador luso-francês. Griezmann continua com o futuro incerto, mesmo que as vozes que defendem a sua permanência se oiçam cada vez mais.

O regresso do jogador ao Atlético de Madrid, onde foi feliz, está bloqueado mas não descartado. Griezmann aguarda por notícias e, entretanto, treina com afinco e mostra um grande companheirismo, o que tem impressionado os técnicos e a direção do Barcelona.

O jornal desportivo espanhol diz que, se Griezmann está no mercado, isso acontece apenas por questões financeiras. Isto apesar de este verão ter visto chegar Memphis Depay e Agüero a Camp Nou, futebolistas que não vão, certamente, receber pouco. A “Marca” diz que Griezmann nem sequer está no top de jogadores mais bem pagos do plantel, mas está entre os mais cotados, ou seja, com mais possibilidades de fazer uma boa transferência.

O Barcelona, perante a dificuldade em negociar o jogador com o Atlético, tem procurado outros destinos para o campeão do mundo, embora sem grande sucesso até agora. Enquanto este processo acontece, Griezmann continua a treinar normalmente.

Ninguém nega que a continuidade do jogador em Camp Nou seria uma mais-valia para Ronald Koeman. No entanto, para que tal acontecesse, segundo o jornal desportivo, outros nomes de peso teriam de sair. Coutinho, Umtiti ou Pianic são alguns desses nomes.