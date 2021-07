Sporting e Famalicão não se entendem em relação à forma de pagamento por Ugarte. Jogador está com covid-19

“O Sporting tem interesse no Ugarte,” garante Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão. À "Sport TV", o dirigente admitiu que há conversações entre os dois emblemas. “Não é só a questão dos valores, mas também as condições para esses valores serem executados,” afirmou Miguel Ribeiro.

Apesar de tudo, o dirigente do Famalicão mantém-se otimista em relação à conclusão do negócio: “Sim, pode acontecer. O Sporting tem interesse no jogador, que também vê a mudança com bons olhos, e nós estamos recetivos a negociar.”

Há um fator extra que está a atrasar o acordo. Ugarte testou positivo à covid-19. O médio uruguaio de 20 anos está a recuperar e não poderá integrar o plantel do Sporting sem estar a 100%.