Imprensa inglesa cai em cima de Pepe depois de lance com Mkhitaryan: "É só um amigável!"

O jornal inglês “Daily Mail” escreveu: “Podemos estar apenas na pré-época mas parece que, no caso de Pepe estar envolvido num jogo de futebol, há sempre a possibilidade de as coisas aquecerem”.

Os defesas centrais portugueses ganharam em Inglaterra uma reputação de “demasiado duros”, particularmente Jorge Costa e Pepe. Ricardo Carvalho e agora Rúben Dias escapam a essa crítica. O jornal refere que o luso-brasileiro tem um “estilo de entradas robusto” que acaba por lesionar com gravidade vários adversários.

De acordo com o “Daily Mail”, o veterano da defesa portista já nem nos jogos amigáveis se contém, tendo em conta a entrada violenta sobre Mkhitaryan, antigo jogador do Manchester United e do Arsenal. O lance, aos 60 minutos, mudou o jogo, tornando-o mais quezilento.

Diga-se que o jogador da Roma caiu imediatamente após a entrada do internacional português, não sem antes pontapear Pepe em retaliação. Segundo o jornal inglês, os companheiros de equipa de Pepe depressa se juntaram à festa, confrontando o jogador arménio. A seguir chegaram os jogadores da Roma.

Ainda no chão, Mkhitaryan já tinha tentado confrontar Pepe. Mesmo quando estava a ser transportado para fora do campo, o jogador da Roma, furioso, pôde ser ouvido a gritar com o português. “Incrivelmente, Pepe escapou a um cartão pelo seu comportamento no incidente, enquanto o arménio viu um cartão amarelo pela reação,” escreveu o “Daily Mail”.