Santos diz que prefere a Juventus para Kaio Jorge. “O Benfica está com muitos problemas”

Kaio Jorge tem contrato com o Santos até 2023 e não até 2021, como inicialmente se anunciava. Nesse caso, os seis milhões de euros alegadamente oferecidos pela Juventus terão de se multiplicar caso o gigante italiano mantenha o interesse no avançado.

Segundo Canozzi, o Benfica tinha feito uma oferta, rejeitada pelo empresário do jogador. “Poderiam ter subido a oferta mas o Benfica está a atravessar uma fase com muitos problemas (…) e preferimos trabalhar com a Juventus e o futebol italiano,” disse o dirigente do Santos.

“Numa situação normal, acredito que o Kaio possa ser vendido por 25 milhões de euros mas, nesta altura, é difícil aparecer alguém com esse montante,” disse Canozzi, deixando um recado: “Por 15 milhões de euros o Santos aceitará a transferência”.