William Carvalho sai em defesa do amigo João Mário: "Sei que tomou uma decisão difícil, de ir para o Benfica"

João Mário e William Carvalho encontraram-se muitas vezes em campo, pelo Sporting, onde ambos se formaram, ou na seleção nacional. São amigos e, tendo em conta que João Mário se mudou para o rival Benfica, William sentiu que era altura de defender o companheiro.

“Sei que a decisão do João Mário não foi fácil. Pensou muito nisso. Os adeptos (do Sporting) devem estar chateados mas os jogadores têm de ser profissionais. (…) Tem alguns anos para jogar até ao final da carreira,” defendeu William Carvalho no Canal 11, da Federação Portuguesa de Futebol.

Ao mesmo tempo, o ainda jogador do Bétis admitiu que também ele foi abordado pelo clube da Luz: “Houve interesse do Benfica mas não tenho na minha cabeça voltar a Portugal de momento”. William aproveitou a ocasião para elogiar Jorge Jesus, técnico com quem trabalhou em Alvalade: “Jesus foi importante na minha evolução”.