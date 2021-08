O FC Porto ainda não desistiu de contratar Morelos. Só é preciso que o Rangers baixe o preço do jogador

De acordo com o jornal “The Scottish Sun”, desconhece-se ainda o destino de Alfredo Morelos, o avançado colombiano do Glasgow Rangers que interessa ao FC Porto. Apesar de não estar disponível para corresponder ao valor pedido pelos escoceses – 15 milhões de euros com objetivos – os Dragões mantêm-se atentos.

O mesmo jornal atribui a incerteza em relação ao futuro do avançado ao facto de o Rangers ainda não ter garantido a presença na Liga dos Campeões. Antes disso, o clube orientado por Steven Gerrard terá que eliminar os suecos do Malmö e, se o conseguir, medir forças com o Olympiakos, de Pedro Martins, ou os búlgaros do Ludogorets.

No caso de o Rangers ser bem sucedido e chegar à mais importante competição de clubes da Europa pela primeira vez desde 2010/11, o colombiano pode nem sair. Caso contrário, os Dragões querem reservar um lugar à mesa das negociações.