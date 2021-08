Rui Vitória sacode a pressão: "A responsabilidade está toda do lado do Benfica e podemos aproveitar isso"

O treinador do Spartak de Moscovo, Rui Vitória considera que o Benfica e o clube russo “são muito semelhantes em termos de organização, de adeptos e da grandeza do clube no país”. Em entrevista ao canal do Spartak, o português com uma ligação forte às Águias admitiu que mantém a amizade com muitos elementos do Benfica. No entanto, não esconde que quer ganhar a eliminatória e ficar mais perto da Liga dos Campeões.

“Vai ser um encontro interessante,” admitiu o treinador ribatejano, não especificando se o interesse é apenas coletivo ou também pessoal. De qualquer forma, Vitória considera que a pressão está toda do lado do Benfica, que é “uma equipa muito forte e experiente, mas nós não temos nada a perder e isso pode ser uma pequena vantagem”.

Rui Vitória admitiu ainda que os “jogos deste nível são decididos em pequenos detalhes,” acrescentando: “Nunca podes baixar a concentração”.