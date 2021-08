Há um problema no salto equestre: a estátua de um lutador de sumo. Cavaleiros alertam que está a assustar os cavalos

Os cavalos são conhecidos por se assustarem facilmente com imprevistos, incluindo obstáculos em tamanho grande e que fazem lembrar uma pessoa. Os cavalos olímpicos, que por vezes precisam de anos de treino para que não se assustem, não são exceção.

O obstáculo número 10 da prova de salto tem gerado alguma controvérsia em Tóquio. Ao seu lado, está uma escultura em tamanho real de um lutador de sumo, algo que aqueles cavalos nunca viram e que pode assustá-los. “À medida que te aproximas, vês o rabo de um homem grande,” disse o cavaleiro britânico Harry Charles, citado pela "Associated Press".

Na qualificação, alguns animais pararam antes do objeto, o que originou penalizações suficientes para que não possam participar na final de quarta-feira. “Eu apercebi-me de quatro ou cinco cavalos que se assustaram,” contou Harry Charles.

Entre os animais assustados, estava o Vancouver de Lanlore, o cavalo da francesa Penelope Leprevost, campeã olímpica em 2016. “Tentámos relaxar os cavalos antes da viragem e talvez eles se surpreendam com o objeto vertical tão perto. Não sei,” disse Leprevost.

Alguns cavaleiros começaram a aproximar-se do objeto mais devagar para que os cavalos tivessem mais tempo para se habituarem ao inesperado boneco. Foi o que aconteceu a Vlock, concorrente irlandês. “É muito realista. Parece mesmo uma pessoa e isso é um pouco assustador. Os cavalos não querem ver um homem de olhar desafiante, como se estivesse pronto para um combate,” explicou o atleta.

Apesar de o lutador de sumo estar a ser o grande destaque, tem havido outras críticas dos cavaleiros à organização do percurso. Segundo a agência “AP”, alguns atletas queixaram-se do facto de o objeto estar logo a seguir a uma viragem. Outros criticaram as luzes demasiado fortes do estádio, particularmente junto ao obstáculo número 1.

O britânico Scott Brash tem uma posição mais relaxada sobre o tema: “Sabes que vais encontrar um ambiente colorido. Sabes que vai ser decorativo. E é lindo. Fantástico. É isso que faz com que seja um Campeonato. Se fossem apenas saltos, seria como qualquer outra semana”.