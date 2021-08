Jesus falou, Vitória respondeu, Jesus volta a dizer: "Espero, do fundo do meu coração, que seja campeão e que vença tudo na Rússia"

Embora num tom diferente, talvez por terem passado seis anos desde que Rui Vitória sucedeu a Jesus, continua a troca de galhardetes entre os técnicos dos clubes que se vão defrontar hoje à noite, em Moscovo.

O treinador do Benfica tinha dito que deseja o maior sucesso a Vitória no Spartak. Mais azedo, mostrando que as palavras de Jesus na altura em que lhe sucedeu na Luz não foram esquecidas, Rui Vitória disse que não pretende falar com o seu homólogo esta noite.

“Já passaram seis anos,” lembrou Jesus. “Acho que se vão defrontar duas equipas e não dois treinadores,” atirou o técnico do Benfica, reforçando que tem muito “respeito pelo adversário, assim como pela equipa técnica, que é portuguesa”.

Sem grandes problemas em falar sobre o tema, de uma forma calma que contrasta com o discurso inflamado de 2015, Jesus lembrou que “Rui Vitória teve sucesso no mesmo clube que eu, o Benfica, e também teve algum sucesso fora de Portugal”. Ignorando o verdadeiro bate-boca do passado, Jorge Jesus ainda disse: “Espero, do fundo do meu coração, que seja campeão no Spartak e que vença todas as competições que existem na Rússia”.