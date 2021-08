O regresso de Van Gaal. Treinador sai da reforma para voltar a ser selecionador dos Países Baixos

Está encontrado o sucessor de Frank de Boer no comando técnico da seleção dos Países Baixos e é um velho conhecido desse posto: Louis van Gaal, de 69 anos, regressa da reforma para orientar a equipa nacional.

Depois do Manchester United, de onde saiu em 2015/16 para dar lugar a José Mourinho, seu antigo adjunto, van Gaal tinha decidido reformar-se. O veterano técnico mudou de ideias perante a proposta e assinou contrato até ao final do Mundial 2022, no Qatar.

Louis van Gaal orientou a seleção cor de laranja entre 2000 e 2002 e regressou em 2012, para sair novamente em 2014, depois do Mundial do Brasil onde, aliás, conseguiu um terceiro lugar.