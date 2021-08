"Como é que posso agradecer tudo isto?" Depois dos insultos racistas, Bukayo Saka foi recebido com um mural de apoio dos adeptos do Arsenal

Bukayo Saka não poderia ter desejado uma cerimónia de boas-vindas com mais calor humano. O jovem jogador do Arsenal teve direito a férias prolongadas pela participação na final do Euro 2020. Depois dos insultos racistas que recebeu após ter falhado um penálti, Saka, de apenas 19 anos, ficou encantado com o mural que o clube criou para ele com as mensagens de apoio que foram chegando.

Os adeptos escreveram cartas de incentivo ao inglês, enquanto a Premier League ofereceu bandeiras e retratos para completar o mural de homenagem. Um dos objetos doados é um pequeno urso de peluche com uma camisola da seleção inglesa, que Saka diz querer levar para casa.

Ao canal oficial do Arsenal, o futebolista reagiu à iniciativa e fez questão de ler algumas das mensagens, incluindo a de uma criança que queria oferecer um gelado ao jogador inglês e que gostava, um dia, de jogar futebol com ele num parque. No fim, Saka estava emocionado: “Como é que eu posso agradecer tudo isto? Posso pegar nas coisas e levá-las para casa? Podem ajudar-me?”.

Até à marcação dos penáltis que decidiram a seleção campeã da Europa, o jovem jogador mostrou-se em grande forma, desempenhando um papel importante para a campanha positiva da seleção inglesa. Gareth Southgate, selecionador de Inglaterra que foi apostando no jogador, sobretudo como suplente utilizado.

O Arsenal emitiu também um comunicado, no qual se pode ler: “O Bukayo está connosco desde os 7 anos e o clube não poderia estar mais orgulhoso de o ver representar Inglaterra durante o torneio. Isso podia sentir-se um pouco por todo o lado”.