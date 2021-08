Nuno Espírito Santo ainda não falou com Harry Kane desde que chegou ao Tottenham: “Temos de resolver a situação, primeiro, internamente”

Em conferência de imprensa, o treinador do Tottenham revelou que ainda não trocou qualquer palavra com Harry Kane. O futuro do avançado inglês tem sido mais falado do que a pré-época dos londrinos e ameaça ensombrar o trabalho do plantel.

Apesar de Kane, capitão da seleção de Inglaterra, estar a forçar a saída para assinar pelo Manchester City, Nuno Espírito Santo mantém-se calmo. Pelo menos aparentemente.

“Creio que devemos discutir internamente o problema do Harry e tentar evitar qualquer tipo de discussão em público,” afirmou o antigo treinador do Wolverhampton, acrescentando: “Temos de nos focar no que é importante. Temos de resolver a situação mas, primeiro, aqui entre nós”.

Quanto ao facto de o tema poder, de alguma forma, influenciar a pré-época do Tottenham, o português tenta desviar a conversa: “Todas as pré-épocas têm sido duras em termos de preparação. Eu sei que são circunstâncias diferentes, mas tem sido muito duro para todos os clubes”.