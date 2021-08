O sono de Taarabt: No final do Spartak-Benfica, Jesus terá dito ao marroquino que ele adormeceu em campo

Adel Taarabt já viveu dias mais fáceis no Benfica. A equipa até ganhou categoricamente, mas o marroquino, que entrou aos 84 minutos, teve de ouvir os recados de Jesus antes de ir para o balneário.

Desta vez, Taarabt não terá gostado do que ouviu e contestou as palavras de Jesus. A certa altura, perante um treinador que se mostrou irritado várias vezes durante o jogo, o marroquino fez um gesto que leva a pensar que Jesus o acusou de estar a dormir em campo.

No jogo contra o Spartak, Jorge Jesus regressou à postura ativa que o carateriza, mas que parecia andar ausente nesta segunda passagem pelo Benfica. De acordo com o jornal “Record”, o técnico foi mostrando a sua insatisfação ao longo do jogo, dando também a entender a importância de uma vitória em Moscovo.

Aos oito minutos, Jesus reclamou com Lucas Veríssimo que, minutos mais tarde, teve direito a nova reprimenda. Ainda na primeira parte, o treinador do Benfica mostrou-se irritado com Rafa, a quem pediu mais apoio para Diogo Gonçalves.

Se foi da gritaria ou não, é difícil afirmar, mas o jogo acabou 0-2, com a equipa a levar para a Luz uma importante vantagem para a segunda mão, agendada para 10 de agosto.