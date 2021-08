A melhor notícia para Bruno Lage: Raúl Jiménez está de regresso depois de lesão grave

Escreve o jornal “The Guardian” que Raúl Jiménez pode voltar a jogar pelo Wolverhampton já no regresso da Premier League, no próximo sábado, frente ao Leicester. Bruno Lage será um homem satisfeito e acredita que o avançado vai ser tão eficaz como dantes.

O antigo treinador do Benfica admitiu alguma surpresa perante a recuperação do mexicano. A lesão cerebral, que podia ter acabado com a carreira de Raúl, foi provocada por um choque com outro velho conhecido do Benfica e do futebol português, David Luiz, num jogo entre Wolves e Arsenal, em novembro de 2020.

Nos poucos jogos da pré-época, Raúl impressionou, marcando golos e exibindo-se a grande nível, ainda que os adversários fossem de escalões mais baixos ou de ligas menos competitivas. Nesses encontros, o jogador de 30 anos usou uma proteção na cabeça, criada especialmente para o seu caso.

Bruno Lage assegurou que o mexicano “pode fazer tudo”. “Sinto que ele está preparado e confiante,” afirmou Lage, que tem trabalhado com Jiménez para que este melhore a sua forma física mas também a confiança, abalada por uma paragem muito extensa.

“Falei com o Raúl no primeiro dia. A primeira coisa que fiz foi dar-lhe confiança. Os avançados precisam sempre de marcar golos para se sentirem confortáveis. Com golos, eles começam a acreditar que estão a voltar à boa forma e, no caso dele, a ultrapassar o que aconteceu,” explicou Bruno Lage.

Foi por muito pouco que Lage e Raúl não se cruzaram no Benfica. O clube tinha acabado de vender o mexicano ao Wolverhampton quando Bruno Lage pegou na equipa principal do Benfica. “Lembro-me de quando estava no Benfica e vendemos o João Félix. Criei um perfil para um jogador que o substituísse. Rui Costa disse-me: ‘O tipo que queres esteve aqui mas vendemo-lo ao Wolves’”.