PSG oferece 40 milhões líquidos por ano a Messi, escreve L'Equipe

Parece um daqueles filmes em que todos já conhecemos o final e que mesmo assim esperamo-lo ansiosamente. Lionel Messi, que chocou o mundo com a saída do Barcelona, estará perto de se juntar a Neymar no PSG.

O argentino, depois de vencer a Copa América, até esteve com alguns craques do clube francês, em Ibiza, o que ajudou a juntar as peças, ou a torná-las irresistíveis, claro, aquando do fatal anúncio do clube catalão.

Agora começam a destapar-se os contornos do negócio. Segundo o “L’Equipe”, o PSG ofereceu ao canhoto um contrato de três anos, sendo o último opcional, com um salário de 40 milhões líquidos por temporada.

Lionel Messi seria assim o jogador mais bem pago do plantel do clube de Paris, por cima de Neymar, que, segundo o “Mundo Deportivo”, aceitou reduzir o salário na última renovação de contrato. A “Marca” escreve que o brasileiro aufere 35 milhões por ano.

O L’Equipe escreve ainda que está prevista para domingo uma reunião entre a direção do PSG e os representantes do futebolista.