Advogado de sócios do Barcelona quer impedir Messi de ir para o PSG devido aos “piores níveis de fair-play financeiro” do clube francês

As lágrimas de Lionel Messi na conferência de imprensa em que anunciou a saída do Barcelona, no domingo, vão ficar para a história do futebol. No entanto, se a pressão exercida pelo advogado de um grupo de sócios do clube catalão der frutos, Messi até pode ter de voltar atrás.

De acordo com o jornal “Marca”, o advogado Juan Branco alega que o Paris-Saint Germain, com o qual o jogador está a negociar, não pode contratar Messi devido às regras de fair-play financeiro. Curiosamente, foram essas mesmas regras que empurraram o argentino para fora do Barcelona. Branco já protestou junto do Tribunal Europeu de Recursos e aguarda agora o veredito.

O advogado confirmou a queixa no domingo à noite, no Twitter: “Em nome dos sócios do Barcelona, a minha firma preparou uma queixa à Comissão Europeia e exige a suspensão provisória por parte dos tribunais administrativos e civis em França para impedir o Paris-Saint Germain de contratar Lionel Messi”.

“Os níveis do PSG em termos de fair-play financeiro são piores do que os do Barcelona. Em 2019/20, o rácio entre salários e lucro do PSG era de 99%, enquanto o do Barcelona se ficava pelos 54%. Entretanto, a diferença aumentou,” alega o advogado.

Lembre-se que o Barcelona foi impedido de renovar com Leo Messi uma vez que, mesmo depois de uma redução de 50%, o salário do argentino estaria acima do limite imposto pela Liga espanhola. Já este verão, o clube francês contratou jogadores como Donnarumma, Sérgio Ramos ou Wijnaldum e tem, no seu plantel, jogadores com salários milionários, como Mbappé ou Neymar.

Messi tem 34 anos e 35 troféus, todos conquistados com a camisola do Barcelona. O argentino chegou ao clube com 13 anos e nunca jogou por outro emblema. O anúncio emocionado da sua saída foi marcante, mas os sócios do clube catalão não deixam que o capitão saia tão facilmente.