Everton chegou ao jogo 50 pelo Benfica: "A cada dia que passa estou a sentir-me cada vez mais em casa"

Everton diz-se “muito feliz por completar 50 jogos” pelo Benfica. O jogador formado no Fortaleza deu nas vistas ao serviço do Grémio, de onde se transferiu para a Luz, em 2020. Ou seja, ainda não tinha sentido o calor do apoio vindo das bancadas. “Já consegui sentir o gostinho que é ter os nossos adeptos perto,” disse o extremo ao site do Benfica.

O jogador de 25 anos não esconde a alegria pelo momento que vive. “Estou a sentir-me cada vez mais em casa a cada dia que passa,” admitiu Everton, depois do jogo em Moreira de Cónegos.

O Benfica entrou na Liga com o pé direito, vencendo o Moreirense por 2-1, com o internacional brasileiro a dar o seu contributo como titular num jogo que não foi fácil. A expulsão de Diogo Gonçalves, na segunda parte, obrigou os jogadores encarnados a algum sacrifício.